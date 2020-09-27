شراكة استراتيجية بين هيئة الصحة و«دبي الطبية»

دبي - البيان الصحي

وثقت هيئة الصحة بدبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، شراكتهما الاستراتيجية، بمذكرة تفاهم معززة لتكامل العمل، تشمل 5 مجالات: الضمان الصحي، والتراخيص الطبية، والتعليم الطبي والأبحاث، والخدمات الصحية، ونظم المعلومات والبيانات (مشروع نابض). تهدف المذكرة التي تم توقيعها، مؤخراً، في مقر الهيئة، إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين، كلٌ في مجال اختصاصه، وبما يتوافق مع أحكام التشريعات والإجراءات والنظم السارية لدى كل طرف، وإدامة التواصل والتنسيق بين الطرفين، من خلال وضع آلية لذلك، عبر وسائل الاتصال المتاحة، ودعم المهارات الإبداعية، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة من قبل الطرفين، والسعي نحو توحيد وتسهيل إجراءات التصريح، أو نقل التصريح للمهنيين الصحيين في إمارة دبي، بما يتوافق مع أحكام التشريعات السارية، والتعاون في مجال آليات التصريح والتفتيش على المنشآت الصحية، والشكاوى الطبية، وتبادل الخبرات، والتدريب في هذا المجال. وقّع المذكرة عن الهيئة، معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وعن سلطة مدينة دبي الطبية، سعادة جمال عبد السلام الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية.

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