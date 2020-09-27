تعزيز التعاون الطبي بين «صحة دبي» والمؤسسات الأسترالية

المصدر: دبي - البيان الصحي

فتحت هيئة الصحة بدبي خطوط شراكات استراتيجية جديدة مع المؤسسات الصحية الأسترالية، ولاسيما في مجال التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي والتدريب والتعليم الطبي، إلى جانب الأبحاث والدراسات المتخصصة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، في مقر الهيئة، أخيراً، إيان هاليداي القنصل العام الأسترالي في دبي، ونائبه ومسؤول المفوضية الأسترالية للتجارة والاستثمار جون كافاناه، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة، منهم: الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، وصالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، والدكتورة وديعة شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة توثيق العلاقات وبناء شراكات جديدة بين الهيئة والمؤسسات الصحية والأكاديمية في استراليا، كما تم الاتفاق على البدء في تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية (أونلاين) لتعزيز قدرات كوادرنا الطبية، وذلك حرصاً من «صحة دبي» على الاستفادة من الخبرات والتجارب الأسترالية في هذا الجانب، على أن تبدأ أولى سلسلة البرامج التدريبية مطلع نوفمبر المقبل.

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