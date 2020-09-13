تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين «صحة دبي» وكليات التقنية العليا

المصدر: دبي – البيان الصحي

أبرمت هيئة الصحة بدبي، ومجمع كليات التقنية العليا، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية المواطنة في مختلف التخصصات، ورفد القطاع الصحي بكفاءات مواطنة مؤهلة علمياً ومهنياً وفق أعلى المستويات الأكاديمية والعملية.

وقع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة، مؤخراً، معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام مجمع كليات التقنية العليا، بحضور مجموعة من مسؤولي الجانبين.

وتسهم المذكرة في توطيد أواصر التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التعليم الطبي والتدريب العملي لتأهيل وتمكين الطلبة المواطنين من الانخراط في سوق العمل في مختلف التخصصات الصحية وإعداد الخريجين المؤهلين بالعلوم والمهارات والكفاءات اللازمة للمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات الهيئة والقطاع الصحي من هذه الكوادر الصحية.

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