«هيئة الصحة» تبحث فرص التعاون مع مؤسسات الرعاية الهندية

المصدر: دبي – البيان الصحي

بحث معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور أمان بوري القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، فرص وأوجه التعاون بين الهيئة والمؤسسات الصحية الهندية، بما يخدم الأهداف المشتركة بين الجانبين، ولاسيما ما يتعلق منها بأنظمة الرعاية الصحية والتقنيات والحلول الذكية، وكذلك التدريب والتعليم الطبي.

وسلط معالي القطامي الضوء على العلاقة طويلة الأمد بين الإمارات والهند في عدة مجالات من بينها قطاع الصحة، لافتاً إلى التجربة الصحية الناجحة والمميزة للهند وتاريخها اللافت في هذا المجال.

وأضاف أن هيئة الصحة بدبي حريصة على التعاون مع المؤسسات الصحية العالمية لتعزيز ونقل المعرفة وتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.

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