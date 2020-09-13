تكريم القائمين على برنامج دبي للتخصصات الطبية

المصدر: دبي – البيان الصحي

أعلن معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، عن توسع الهيئة في برامج التعليم والتدريب الطبي لتشمل المزيد من التخصصات الطبية الحيوية والدقيقة، إضافة إلى الاستمرار في البرامج الحالية التي تشمل 14 تخصصاً، من بينها: طب الطوارئ، وجراحة الأعصاب، وطب العيون وطب الحوادث والكسور وطب الأسرة والنساء والتوليد وغيرها من التخصصات الطبية.

كما أعلن معاليه أن الهيئة تعمل في خط موازٍ على تطوير منهجيات التدريب وأخلاقيات مهنة الطب، بالتوافق مع المعايير العالمية والأصول المتعارف عليها والضوابط التي تحفظ لرسالة الطب قيمتها وقدرها، وتحفظ للأطباء مكانتهم، وتعزز في الوقت نفسه دورهم ومساهمتهم في تطوير القطاع الطبي بوجه عام.

جاء ذلك خلال تكريم معاليه، مؤخراً، أطباء الهيئة القائمين على تنفيذ (برنامج دبي التدريبي للتخصصات الطبية)، وإدارة التعليم الطبي والأبحاث.

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