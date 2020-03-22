كورونا حول العالم

المصدر: دبي - البيان الصحي

تداعيات وتغيير جذري على الأنشطة اليومية لملايين البشر حول العالم بسبب فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، ومع اختلاف الأنشطة اختلفت المظاهر والسلوكيات والعادات، وكذلك – بطبيعة الحال – الضوابط والإجراءات.

مسافرون يرتدون أقنعة الوجه والعباءات البلاستيكية في مطار دون موينج الدولي في بانكوك بتايلاند

يتم التحكم بشكل صارم في حركة الناس في شنتشنغ في الصين أثناء تفشي فيروس «كورونا»

رجل يضع قناعاً لحماية نفسه من «كورونا» في أحد شوارع نيويورك

وصول المعدات الطبية التي قدمها برنامج الأغذية العالمي إلى بكين

معدات واقية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» تم إعدادها للشحن من أحد مستودعات اليونيسف في الدنمارك

انخفاض أعداد المسافرين في المواصلات العامة في نيويورك بعد أن دعت شركات عديدة موظفيها للعمل من المنزل

صورة من مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، الكثير من الموظفين تركوا المقرّ ويعملون من المنزل

مبنى الأمم المتحدة أقفل أبوابه أمام الزوار بسبب تفشي «كورونا»، وحثت الأمم المتحدة موظفيها على العمل من المنزل

الأمم المتحدة تعزز تدابيرها وأدوات التعقيم لحماية موظفيها في مكاتبها بجميع أنحاء العالم

تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي للإعلان عن مستجدات «كورونا»

البنك الدولي يزيد حزمة التمويل السريع إلى 14 مليار دولار لمساعدة الشركات والبلدان في جهودها للوقاية من فيروس «كورونا»

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ومدير الفيفا جاني إنفانتينو من دون مصافحة.. يتفقان على تأجيل جميع البطولات الرياضية