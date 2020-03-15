القطامي يبحث التعاون الصحي مع القنصل البريطاني

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن مدينة دبي لديها من الإمكانات والقدرات ما يؤهلها لتكون هي النموذج الصحي الواعد، والوجهة المميزة للاستشفاء، لافتاً إلى التطور المتواصل الذي يشهده القطاع الصحي، على مستوى منشآته الطبية (الحكومية والخاصة)، في سبيل توفير مستقبل صحة أفضل.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، مؤخراً، أندرو جاكسون القنصل العام البريطاني في دبي، والوفد المرافق له.

ارتكزت مناقشات اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية في دبي وبريطانيا، على مختلف الصعد، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، من التشخيص والوقاية والعلاج، التي تتبنى الهيئة تنفيذها.