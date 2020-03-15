«صحة دبي» توثّق شراكتها مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

المصدر: دبي - البيان الصحي

وثقت هيئة الصحة بدبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، شراكتهما الاستراتيجية وتعاونهما المثمر، بمذكرة تفاهم، تقضي بتوسيع نطاق الشراكة، ليشمل 6 مجالات رئيسة، تضم: البرامج الأكاديمية، وتبادل المعرفة، والاستشارات، والتدريب المتخصص، والبحوث والدراسات، والفعاليات العامة، فيما اتفق الطرفان على إمكانية إلحاق مجالات تعاون أخرى بالمذكرة، في المرحلة المقبلة.

وكانت الهيئة قد شهدت، مؤخراً، في مقر إدارتها، إبرام المذكرة، التي وقعها معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في حضور مجموعة من المسؤولين والمختصين في الجانبين.