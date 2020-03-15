«صحة دبي» تعزز تبادل الخبرات والتجارب مع «الهيئة السعودية»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، قيمة الشراكة والتعاون بين المؤسسات الصحية التابعة للهيئة، والمؤسسات الصحية السعودية، موضحاً أن هناك العديد من الأهداف الاستراتيجية المشتركة، بين الجانبين، فضلاً عن الخبرات والتجارب الناجحة التي يمكن تبادلها.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، مؤخراً، وفداً رسمياً من المملكة العربية السعودية، برئاسة الدكتور حسين بن سعد الحسين الرئيس التنفيذي للاعتماد الأكاديمي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث شهد اللقاء بحث سبل وأوجه التعاون بين «صحة دبي»، و«الهيئة السعودية» في ما يخص أعمال التدريب والتعليم الطبي والاعتمادات الأكاديمية.