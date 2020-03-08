«صحة دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «إيبيك» العالمية

المصدر: دبي - البيان الصحي

بحثت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، مع شركة «إيبيك» العالمية سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات المتعلقة بتطوير مشروع الملف الطبي الإلكتروني الشامل «سلامة»، الذي يعتمد أحدث التقنيات والنظم المتكاملة والحلول الذكية القادرة على استيعاب التطورات المستقبلية للنظام الصحي بدبي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي مع جودي فلنكر المديرة التنفيذية لشركة «إيبيك» العالمية بحضور عدد من المديرين والمسؤولين في الهيئة.

وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني على «نظام إيبيك» للحصول على الاعتمادات المطلوبة وتطوير الواجهة العربية لتطبيق «MyChart» لنظام سلامة ودعم النظام لإدارة مخزون الصيدلة، وأفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الطبية عن بعد، والتعاون في مجالات التطوير والأبحاث الطبية المختلفة، لتعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع.