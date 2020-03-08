القطامي يتفقد المشاريع التطويرية في مستشفى دبي

المصدر: دبي - البيان الصحي

تفقد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، المشاريع التطويرية لعدد من الأقسام الطبية بمستشفى دبي، والهادفة إلى تحسين رحلة المريض داخل المستشفى، وتقديم خدمات متميزة تحقيق الاستجابة القصوى لاحتياجات المرضى المتزايدة من الخدمات الصحية.

وشملت الجولة التفقدية أقسام الطوارئ، والعناية المركزة الجراحية في المستشفى حيث استمع معاليه من الدكتورة مريم الريسي المديرة التنفيذية لمستشفى دبي حول الخدمات المتعددة التي تقدمها هذه الأقسام وأهمية الأعمال التطويرية، التي ستسهم بشكل فاعل في تخفيف الضغط وإتاحة الفرصة للأطباء لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى. كما تفقد معاليه مشروع المواقف الجديدة للمركبات، الذي تم إنجازه خلال فترة وجيزة بسعة (916) موقفاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى والمتعاملين من هذه الخدمة.

ووجه معالي القطامي بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع التطويرية في المستشفى وأهمية المتابعة المستمرة لكل مراحل الإنجاز لضمان الانتهاء منها في الوقت الزمني المحدد لها، وتسهيل رحلة المرضى، وتقديم أفضل الخدمات لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين.