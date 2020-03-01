مشاركة متميزة لهيئة الصحة بدبي خلال شهر الإمارات للابتكار 2020

المصدر: دبي - البيان الصحي

اختتمت هيئة الصحة بدبي الأسبوع الماضي مشاركتها المتميزة بفعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020، حيث خصصت الهيئة منصة خاصة بمنطقة (البوليفارد)، أبراج الإمارات، إضافة إلى فعاليتها المتنوعة بمركز الابتكار الصحي التابع لها.

واستعرضت الهيئة في منصتها العديد من أجهزتها الذكية وتقنياتها المتطورة، مثل روبوت القسطرة وروبوت علاج العمود الفقري وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال الطبي ومحاكاة الواقع الافتراضي لعرض الأعضاء الحيوية.

كما شهد مركز الابتكار الصحي العديد من النقاشات والجلسات الحوارية التي ركزت على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأهميتها ودورها الفاعل في تحقيق التطور المذهل في القطاع الصحي، إضافة إلى ورش العمل التفاعلية مع قادة موظفي هيئة الصحة بدبي، وجلسات حديث الصحة، وعدد من الألعاب الخاصة للتفكير الابتكاري وإيجاد الحلول الابتكارية للتحديات.

واستضافت الهيئة خلال جلساتها الحوارية بمركز الابتكار الصحي رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، في جلسة حوارية مُلهمة تطرقت إلى التجربة التاريخية التي خاضها رائد الفضاء هزاع المنصوري والتحديات التي واجهته خلال رحلته إلى الفضاء.

وحضر الجلسة الحوارية عدد من المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات وإدارات الهيئة وجمع كبير من موظفي الهيئة.