اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لجراحة الكسور والعظام بدبي

المصدر: دبي - البيان الصحي

اختتم المؤتمر الدولي الرابع لجراحة الكسور والعظام، أخيراً، فعالياته بدبي بحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين ومسؤولي الجمعيات الطبية المحلية والعالمية.

وكان معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، قد أكد خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الاهتمام الذي توليه الهيئة لأقسام جراحة العظام في منشآتها الطبية، وحرصها على توظيف التقنيات الذكية، واستقطاب الكوادر الطبية المتخصصة لخدمة المرضى، مشيراً إلى امتلاك الهيئة لواحد من أفضل عشرة أقسام في جراحة العظام والكسور في العالم، بمستشفى راشد، واستعانتها بأحدث التقنيات الذكية والأجهزة الملاحية الطبية والروبوتية في مستشفياتها وأقسامها المتخصصة، التي يتم توظيفها الآن في إجراء العمليات الجراحية الكبرى.