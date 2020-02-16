شراكة استراتيجية بين «صحتي أبوظبي ودبي» لتعزيز قدرات الإمارات على الساحة الدولية

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلنت دائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي عن المضي في تأسيس شراكة استراتيجية قوية، تصبّ بأهدافها في خدمة توجهات الدولة ورؤيتها وتطلعاتها الرامية إلى استحداث نموذج صحي عالمي، وامتلاك أفضل نظم الرعاية الصحية، بما يعزز جودة الحياة ويتكامل مع مظاهر ومضمون الرفاهية التي تتسم بها الإمارات.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي شهده مقر الهيئة في دبي، مؤخراً، بحضور معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ومعالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعدد من المسؤولين والمتخصصين في الجانبين، حيث تم تسمية مسؤولين من الطرفين للتنسيق ووضع أجندة عمل واضحة لتحقيق الأهداف المشتركة، مع اعتماد اجتماعات دورية للمختصين لوضع المبادرات الموحدة حيز التنفيذ.