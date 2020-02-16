إطلاق دراسة «مستقبل صحي للإمارات»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أطلقت هيئة الصحة بدبي وجامعة نيويورك أبوظبي «دراسة مستقبل صحي للإمارات» في دبي، والتي ستتم من خلال مستشفى لطيفة للنساء والأطفال ومركز دبي للتبرع بالدم، بما ينسجم مع أهداف الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين الجانبين.

وجاء الإعلان عن الدراسة الجديدة ضمن حفل شهدته دبي، مؤخراً، بحضور معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وفابيو بيانو عميد جامعة نيويورك أبوظبي، بين هيئة الصحة بدبي وجامعة نيويورك أبوظبي.

وتنصّ الاتفاقية على التعاون لإعداد خطة تهدف إلى استقطاب مزيد من المشاركين في «دراسة مستقبل صحي للإمارات»، وتوسيع نطاق الدراسة وتسليط الضوء على تأثيرها المتوقع على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب افتتاح عيادة التقييم الجديدة، التي ستمثل المركز الأساس للدراسة في دبي.