عصف ذهني لاستشراف مستقبل الصحة بعد 50 عاماً

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، مختبراً للعصف الذهني لاستشراف مستقبل الصحة ومحاكاة واقع القطاع الصحي في دبي بعد 50 عاماً، وبالتحديد في العام 2071، حيث طرحت الهيئة مجمل المشروعات والمبادرات وما لديها من أهداف للمناقشة والحوار، في أحد أهم مختبرات العصف الذهني، التي نظمتها الهيئة.

جاء ذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومعالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي (الحكومي والخاص)، ومجموعة من صناع القرار والمخططين وراسمي السياسات والأطباء، إلى جانب المختصين في مؤسسات وشركات التأمين الصحي والأدوية، ومختلف القطاعات والجهات المعنية وذات العلاقة.