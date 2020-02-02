لقاءات ومباحثات مثمرة لــ «صحة دبي» ضمن معرض الصحة العربي

المصدر: دبي - البيان الصحي

أجرت هيئة الصحة بدبي مجموعة من المباحثات المكثفة، مع عدد من وزارات الصحة في الدول العربية الشقيقة والصديقة، والمؤسسات الصحية والأكاديمية العالمية، وذلك على جانب معرض ومؤتمر الصحة العربي.

كانت أبرز المباحثات، التي شهدها اللقاء المثمر الذي جمع معالي حميد محمد القطامي المدير العام للهيئة والمسؤولين، بالوفد الرسمي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، برئاسة توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، حيث اتسمت المناقشات بالإيجابية والانفتاح والحوار الثري حول أوجه التعاون بين الهيئة ووزارة الصحة في المملكة.

ومن بين أبرز اللقاءات أيضاً، لقاء معالي القطامي وكبار المسؤولين في الهيئة، بوفد يمثل كبرى الشركات والمؤسسات الصحية الكندية برئاسة القنصل العام الكندي بدبي جان فيليب لينتو بحضور رئيس الكلية الملكية الكندية أندرو بادموس، وعدد من ممثلي الرابطة الدولية الكندية للتعليم الطبي.

كما التقى معالي القطامي ضمن سلسلة لقاءاته المتعددة على هامش فعاليات معرض الصحة العربي وفداً يمثل مجموعة جامعات هارفارد الطبية برئاسة الدكتور ريتشارد ستون المدير الطبي لجامعة هارفارد، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات المتعلقة بمشروع الجينوم، وطب الأورام، وصحة المرأة والطفل.

والتقى معاليه كذلك، مع وفد يمثل شركة «جونسون آند جونسون» برئاسة فشنوا كالرا المدير الإقليمي للشركة لبحث مجالات وآفاق التعاون في مجالات طب الطوارئ، وعلاج الأورام، والصحة العامة، وغيرها من المجالات الصحية. وشملت اللقاءات التي أجراها معاليه بحضور كبار المسؤولين والمختصين في الهيئة، كلاً من: أندرو جاكسون القنصل العام البريطاني بدبي، والدكتور هنري جندر مدير الصحة والعلوم الحياتية واقتصاد الصحة في الحكومة البريطانية. إلى جانب ذلك التقى معاليه وفداً رسمياً يمثل شركة فيليبس العالمية، برئاسة مارك زودة المدير الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط.