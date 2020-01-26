«صحة دبي» تتقدم ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر سعادة المتعاملين

المصدر: دبي- البيان الصحي

وفق ما أعلنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فقد تواجدت هيئة الصحة بدبي ضمن المراكز الثلاثة الأولى، وفقاً لنتائج «مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري»، وهو ما اعتبرته الهيئة مبعث فخر واعتزاز، ووسام شرف على صدر كل عامل في هيئة الصحة بدبي وكل منتسب للهيئة.

في الوقت نفسه احتفت الهيئة بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، بهذا الإنجاز المميز، التي احتلت فيه الهيئة المركز الثالث.