«هيئة الصحة» و«دبي الذكية» تطلقان أحدث النظم لإدارة أوقات العمل

المصدر: دبي - البيان الصحي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، ودائرة دبي الذكية، مؤخراً، نظام (إدارة أوقات العمل 2.0)، ضمن نظم تخطيط موارد المعلومات الحكومية (GRP)، لأتمتة إجراءات المناوبات والحضور والانصراف، لتصبح هيئة الصحة بدبي، أول جهة حكومية في دبي تطبق هذا النظام.

ويعد النظام الجديد، ثمرة التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ودائرة دبي الذكية، وقد تم الإطلاق بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المدير العام لدائرة دبي الذكية، وأحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في الهيئة، ووسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.