تشهد مؤتمري الأنف والأذن والحنجرة وجراحات التجميل دبي

المصدر: دبي- البيان الصحي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، افتتح معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، مؤخراً، أعمال «المؤتمر الإماراتي العاشر لأمراض الأنف والأذن والحنجرة واضطرابات السمع والتواصل»، بحضور 1500 من نخبة العلماء والأطباء والمتخصصين والمسؤولين وممثلي الجمعيات الطبية العربية والعالمية المتخصصة، يتقدمهم الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد للمراكز والعيادات الصحية.

وفي الوقت نفسه، شهدت دبي أعمال «المؤتمر الخامس لشعبة الإمارات للجراحات التجميلية»، الذي افتتحه نيابة عن معالي القطامي الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، ونظمته شعبة الإمارات للجراحات التجميلية في جمعية الإمارات الطبية، بحضور عدد كبير من الأطباء والمتخصصين ورؤساء الجمعيات الطبية العالمية والمسؤولين، يتقدمهم الدكتور زهير الفردان رئيس الشعبة، رئيس المؤتمر.