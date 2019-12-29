«صحة دبي» تكرّم 929 من موظفيها طويلي الخدمة

المصدر: دبي - البيان الصحي

كرمت هيئة الصحة بدبي موظفيها المجتهدين والمتميزين، الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الناس، وأهداف الهيئة والمراحل المتعاقبة، وهم يمثلون جميع القطاعات والتخصصات والمجالات الطبية والإدارية، فيما أعلنت الهيئة أن هذا التقليد الذي بدأته العام الماضي، سيتواصل بشكل سنوي، تقديراً منها لجهود الموظفين، وعرفاناً بدورهم، وتحفيزاً لهم ولغيرهم على العطاء والتفاني في العمل.

جاء ذلك خلال حفل التكريم، الذي نظمته الهيئة الأسبوع الفائت، تحت عنوان (الولاء المؤسسي)، بحضور معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والمديرين التنفيذيين. وقد شمل التكريم 929 موظفاً وموظفة، ممن تراوحت مدة خدمتهم بين (10 سنوات، و25 سنة)، والذين تم ترشيحهم للتكريم من قبل مديري ومسؤولي القطاعات والوحدات التنظيمية في الهيئة.