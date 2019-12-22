«صحة دبي» تطلق مبادرة «طبيب لكل مواطن» وتكرّم شركاءها الاستراتيجيين والداعمين للمشروع

المصدر: دبي- البيان الصحي

دشنت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الفائت، مشروع «طبيب لكل مواطن»، الذي كان قد وجه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البند الخامس من وثيقة الخمسين.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق، الذي نظمته الهيئة بهذه المناسبة، بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، حيث أطلق معالي القطامي والبسطي المشروع رسمياً، إيذاناً ببدء الخدمة الطبية.

وحرصت الهيئة على الاحتفاء بشركائها الاستراتيجيين والداعمين للمشروع، تأكيداً منها على تقديرها البالغ لجميع الهيئات والمؤسسات، التي تؤمن بأهمية تضافر الجهود، لتحسين جودة الحياة والوصول لمستقبل صحة أفضل.