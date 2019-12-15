« صحة دبي » تبرم مذكرتي تفاهم مع جامعة محمد بن راشد الطبية و«الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان الصحي

عززت هيئة الصحة بدبي شراكتها وعلاقتها البناءة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، من خلال مذكرة تفاهم جديدة تجمع الجانبين، وتقضي بفتح آفاق التعاون بين الهيئة والجامعة، في مجال البحوث والدراسات والتعليم الطبي والتدريب، وتبادل المعرفة.

وقّع عن الهيئة معالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن الجامعة الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائبة رئيس مجلس أمناء الجامعة.

من جهة أخرى، أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات الإسلامي، لدعم مشروع تأسيس مبنى متكامل الخدمات للعيادات الخارجية في مستشفى دبي، وذلك بمساهمة من المصرف تصل إلى 25 مليون درهم.

حضر توقيع الاتفاقية معالي القطامي، وهشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة المصرف. وقّع عن الهيئة أحمد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وعن مصرف الإمارات الإسلامي صلاح محمد أمين عبد الله، الرئيس التنفيذي للمصرف.