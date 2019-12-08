«صحة دبي» تطّلع على تجربة الهند الطبية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الاطلاع على مستجدات العالم وتجاربه الصحية، وتسويق تجربة دبي، يمثلان جزءاً رئيساً من سياسة الانفتاح التي تتبنى الهيئة تنفيذها، كما يمثلان أيضاً ضرورة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتحقيق الاستفادة القصوى من النماذج المتقدمة، بما يتوافق وتطلعات دبي واستراتيجيتها وأهدافها، الرامية إلى تحسن جودة الحياة والوصول إلى مستقبل صحة أفضل.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى الهند، والتي بدأها على رأس وفد من قيادات ومسؤولي الهيئة، مطلع الأسبوع المقبل، وانتهت أول من أمس (الجمعة)، وقد توافق موعد الزيارة مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الثامن والأربعين، ما بسط أجواءً سعيدة على الزيارة، حيث احتفى الوفد بهذه الذكرى بشكل خاص، مع مجموعة من القيادات الصحية والمسؤولين في الهند.

«رؤيتي وقصتي»

وحرص معالي القطامي على إهداء كتابي «رؤيتي وقصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى كبار المسؤولين والمتخصصين في المؤسسات الصحية الهندية في كل من (كيرالا، وبنغالور، ومومباي).

وقد بحث معاليه سبل وأوجه التعاون بين المؤسسات الصحية في الهند، بما فيها وزارة الصحة ورعاية الأسرة في كيرالا، كما اطلع الوفد على أعمال التطوير التي يشهدها القطاع الطبي، ولا سيما ما يتصل بذلك من نقل وزراعة الأعضاء، والتقنيات الحديثة، وغير ذلك من تجارب تطوير.