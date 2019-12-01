«صحة دبي» تحتفي باليوم الوطني الثامن والأربعين

المصدر: دبي - البيان الصحي

احتفت هيئة الصحة بدبي باليوم الوطني الثامن والأربعين، حيث تزينت مبانيها وأروقتها وجميع منشآتها الطبية التابعة بألوان علم الدولة، فيما بدأت الفعاليات والأنشطة المتنوعة بالقصائد والأهازيج والأغاني الوطنية التي عكست الموروث الثقافي لمجتمع الإمارات وترجمت مراحل نشأة الدولة وتطورها.

وحرصت قيادات هيئة الصحة بدبي وجميع المسؤولين والموظفين على التعايش مع الأجواء، يتقدمهم في ذلك معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حيث شارك معاليه الموظفين في مقر الإدارة العامة ابتهاجهم باليوم الوطني، كما شارك في مسيرة توجهت إلى مستشفى راشد، تعبيراً عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن.