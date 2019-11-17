«صحة دبي» تنظم «واكاثون الصحة» بممشى الخوانيج لمسافة 3 كيلو مترات

المصدر: دبي- البيان الصحي

شهد ممشى الخوانيج مساء يوم الأربعاء الماضي «واكاثون الصحة»، الذي نظمته هيئة الصحة بدبي بمشاركة أكثر من 1000 موظف ومسؤول من الهيئة والهيئات والدوائر الحكومية وأفراد المجتمع في دبي، وذلك في مبادرة دعت إليها هيئة الصحة ضمن أجندة فعالياتها وأنشطتها، التي اعتمدتها ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة».

وتقدم «واكاثون الصحة» معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعدد كبير من القيادات والمسؤولين والشخصيات المجتمعية، في مقدمتهم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر آل رحمة نائب الأمين العام. وجاءت المبادرة ضمن الأهداف العامة لمبادرة تحدي دبي للياقة، وتأكيداً من الهيئة على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها، وتعزيز الأنماط الصحية السليمة، التي تعكس جودة الحياة في دبي.

وكانت الهيئة قد بدأت تحضيراتها لتنفيذ مبادراتها، قبل فترة، حيث دعت جميع المؤسسات والأفراد لمشاركتها في هذا اليوم، حيث قطع المشاركون مسافة 3 كيلو مترات سيراً نشطاً على الأقدام.