هيئة الصحة تبحث التعاون الطبي مع الجانب البريطاني

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تتبنى سياسة واضحة للانفتاح على العالم ومؤسساته المتخصصة، وأنها حريصة على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وعقد الشراكات المميزة، بما يخدم توجهات مدينة دبي، وأهداف الهيئة الاستراتيجية، ويصب في المصلحة العامة وخدمة الناس.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، مؤخراً، في مقر إدارة الهيئة، أندرو جاكسون القنصل العام البريطاني، والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في الهيئة. شهد اللقاء بحث أطر التعاون وسبل توثيق الشراكات بين هيئة الصحة بدبي والمؤسسة الصحية البريطانية، وما يتبعها من الجهات والهيئات والشركات ذات العلاقة.