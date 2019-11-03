دبي تستضيف 4000 عالم وطبيب أعصاب من 125 دولة

المصدر: دبي - البيان الصحي

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤخراً، أعمال المؤتمر العالمي لطب الأعصاب، الذي تنظمه الجمعية العالمية لطب الأعصاب، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وركز المؤتمر الذي امتد طوال الأسبوع الماضي، على مناقشة التحديات المستقبلية، وجملة القضايا الصحية المتصلة بطب الأعصاب ومستجداته، وتطور علومه وأبحاثه وتقنياته، وذلك بمشاركة ما يقارب 4000 من العلماء والأطباء والباحثين يمثلون 125 دولة.

رعاية

وفي مستهل كلمته الافتتاحية للمؤتمر أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن دولة الإمارات وحكومتها تؤمن بأن الإنسان هو القيمة الحقيقية في هذا الكون، وأنه يستحق كامل الرعاية والعناية الطبية، ولهذا تتبنى الدولة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الاستثنائية لاستدامة الصحة وتحسين جودة الحياة والوصول إلى مستقبل صحة أفضل لنا وللمقيمين على أرضنا والزائرين.

وأشار معاليه إلى أن الدولة قطعت شوطاً مهماً على طريق جودة الحياة واستدامة المجتمع الصحي الآمن، وحرصت بشدة على توظيف أفضل التقنيات واستثمار أفضل العقول الطبية، وخلق بيئة استشفاء مميزة، كما حرصت على الانفتاح على مؤسسات العالم وتجاربه وعلومه ومعارفه لتعميم الاستفادة وتبادل الخبرات.