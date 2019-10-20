«صحة دبي» تبرم 3 مذكرات تفاهم لدعم مبادرة طبيب لكل مواطن

المصدر: دبي - البيان الصحي

أبرمت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، في مقرها الرئيس، ثلاث مذكرات تفاهم مع مستشفيات (الزهراء، وكينغز كوليدج لندن، وميدكير)، وذلك ضمن استعداداتها لتنفيذ مبادرة «طبيب لكل مواطن»، التي كان قد تفضل ووجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البند الخامس من وثيقة الخمسين.

وقّع المذكرات عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن مستشفى الزهراء الشيخ الدكتور فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية، وعن كينغز موليدج لندن معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة المستشفى، وعن مستشفيات ميدكير، الدكتور أزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة إستر دي أم.