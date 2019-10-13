منصة «صحة دبي» في «جيتكس » تحظى باهتمام لافت من رواد المعرض

المصدر: دبي - البيان الصحي

حظيت منصة هيئة الصحة بدبي، في معرض جيتكس 2019، الذي أسدل الستار عليه قبل يومين، باهتمام لافت من زائري المعرض ورواده من المسؤولين والمختصين والمتعاملين والمهتمين بالشأن الصحي، ممن أقبلوا على الهيئة للتعرف إلى أحدث مبادراتها ومشروعاتها وتطبيقاتها الذكية، التي جاءت متوافقة مع أفضل النظم والمعايير المعمول بها في المؤسسات الصحية الدولية، وذلك من خلال منصتها المتميزة، والتي تم إطلاقها بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام للهيئة، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمتخصصين في مختلف قطاعات الهيئة.