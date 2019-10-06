تدشين مركز زايد لغسيل الكلى في دبي

المصدر: دبي - البيان الصحي

وضع كل من معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، حجر الأساس لمركز زايد لغسيل الكلى في منطقة الطوار الثالثة بدبي، خلال احتفالية حضرها أمين عام المجلس التنفيذي لحكومة دبي عبد الله البسطي، وأمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، ومدير عام الدبلوماسية العامة ـ الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميع ممثلي الجمعيات الخيرية، بنك نور الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، إضافة إلى مسؤولي الجمعيات الداعمة للمشروع وهي: (دار البر، وبيت الخير، ودبي الخيرية).