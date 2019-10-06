دبي تجمع المستثمرين في «منتدى شهادة الحاجة»

المصدر: دبي - البيان الصحي

شهدت دبي، مؤخراً، حواراً مفتوحاً بين هيئة الصحة بدبي، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصحية العالمية ومتعددة الجنسيات، حيث قدمت الهيئة رؤية مستقبلية واضحة لتطلعات إمارة دبي وإمكانياتها وقدراتها على استيعاب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، ضمن المناخ المستدام لعالم المال والأعمال الذي تتميز به دون غيرها من مدن العالم.

جاء الحوار وما اتصل به من مناقشات تفصيلية خلال (منتدى شهادة الحاجة)، الذي نظمته الهيئة ضمن أسبوع دبي للاستثمار، وبالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.

وفي مستهل المنتدى، وبحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار؛ كشفت الهيئة عن توجهها لاعتماد (شهادة الحاجة) لرفع كفاءة الاستثمار في القطاع الصحي، بالشكل الأمثل، ووفق النظم المعمول بها وضمن أعلى المعايير، مؤكدة أن نظام (شهادة الحاجة)، هو أحدث وأفضل النظم العالمية المعمول به في جانب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.