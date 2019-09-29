دبي تشهد مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل

المصدر: دبي - البيان الصحي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، شهدت دبي، مؤخراً، انطلاق أعمال (مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل - ميدام - 2019)، وذلك بحضور ما يربو على 1000 طبيب ومتخصص يمثلون 40 دولة، إلى جانب مشاركة 30 شركة رائدة في الأدوية والمستلزمات الطبية.

جاء المؤتمر بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وبتنظيم من (جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية)، ودعم ورعاية هيئة الصحة بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومدينة دبي الطبية، وجمعية الإمارات الطبية، وتستمر أعماله حتى بعد غد (السبت)، حيث تضم أجندته 100 محاضرة، و17 ورشة عمل.