«حديث الصحة».. منصة تفاعلية للقضايا وطرح التجارب الناجحة

المصدر: دبي - البيان الصحي

دشنت هيئة الصحة بدبي منصة تفاعلية مفتوحة للمناقشات والحوارات المباشرة بين المسؤولين في المؤسسات والجهات المختلفة والشخصيات العامة والمتخصصة، حول القضايا الصحية والموضوعات ذات الصلة بالمستقبل والتحولات الذكية والابتكار، بالإضافة إلى الموضوعات المتصلة بالتجارب الناجحة والخبرات المتصلة بعالم الابتكار. وجاءت المنصة ضمن مبادرة وتحت اسم «حديث الصحة».

جاء ذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، الذي استهل مناقشات المنصة بحوار مفتوح حول فكرة المؤسسة وأهدافها واستراتيجيتها.