مستشفى دبي يعزز التوعية بالكشف المبكر عن سرطان البروستاتا

المصدر: دبي- البيان الصحي

نظم مستشفى دبي، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع شعبة المسالك البولية بجمعية الإمارات الطبية، ومختلف الجهات الصحية في الدولة حملة واسعة للكشف المبكر عن أمراض وسرطان البروستاتا، بهدف رفع الوعي الصحي بأسباب وطرق الوقاية من المرض وأهمية الكشف المبكر لتفادي المضاعفات السلبية للمرض.

وتتضمن الحملة إجراء الفحوصات الطبية المجانية للدم لمعرفة مؤشر البروستاتا ومدى قابلية الشخص للإصابة بالمرض، كما تتضمن العديد من المحاضرات التثقيفية للجمهور المستهدف، ومحاضرات خاصة للطواقم الطبية والتمريضية بمستشفيات الدولة حول الطرق والأساليب المثلى للتعامل مع المرضى وتوجيههم لإجراء الفحص المبكر للكشف عن أمراض البروستاتا، إضافة إلى توزيع البروشورات والمنشورات المتعلقة بأمراض البروستاتا والوقاية منها.