القطامي يدشّن أنظمة ذكية للرنين المغناطيسي في مستشفى الزهراء بدبي

المصدر: دبي - البيان الصحي

دشن معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، بحضور الشيخ الدكتور فيصل القاسمي رئيس مجلس الإدارة بشركة الخليج للمشاريع الطبية، نظام الرنين المغناطيسي، ونظام المسح بالموجات الصوتية الجديدين المدعومين بتقنيه الذكاء الاصطناعي في مستشفى الزهراء بدبي.

وأشاد معالي القطامي بالتطور المتواصل في القطاع الطبي الخاص، ومستشفى الزهراء بدبي على وجه التحديد، مؤكداً أهمية توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالشكل الأمثل في المؤسسات الصحية، بما يتوافق والتوجهات والتحولات التي تشهدها دبي على هذا الصعيد، وبما يرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.