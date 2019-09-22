«صحة دبي» تنظّم ملتقى لأصدقاء مرضى الزهايمر

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظّمت هيئة الصحة بدبي، ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين، ملتقى علمياً لأصدقاء مرضى الزهايمر ضمن جهودها الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي ووعي القائمين على رعاية المرضى ومقدمي الخدمات الصحية بأهمية تفهم طبيعة المرض، وتبني الطرق والأساليب الآمنة للتعامل مع المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وناقش الملتقى عدداً من المحاور المتعلقة بطبيعة المرض، وأساليب الرعاية التمريضية وأفضل الممارسات العالمية في مجال رعاية المرضى، والتحديات التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية، وكيفية التغلب على هذه التحديات، ودور الرياضة والعلاج الطبيعي في رعاية مريض الزهايمر، ودور وأساليب التغذية الصحية والغذاء المتوازن لمريض الزهايمر.