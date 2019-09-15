القطامي يعود مصابي حادث الحافلة المدرسية بمستشفى راشد

المصدر: دبي - البيان الصحي

تفقد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، الطلبة المصابين بحادثة الحافلة المدرسية بمستشفى راشد والبالغ عددهم 17 مصاباً بينهم 15 طالباً، حيث اطمأن معاليه على أوضاعهم الصحية ووجه بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم، حيث تراوحت حالاتهم بين البسيطة والبليغة، وقد غادر المصابون المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم باستثناء طالبة واحدة، ومشرفة الحافلة والسائق.

وأكد أن الهيئة تعتز وتفتخر بامتلاك مدينة دبي لأحد أهم المستشفيات الرائدة في طب الطوارئ على مستوى المنطقة، وهو مستشفى راشد، الذي نال العديد من الاعتمادات والاعترافات الدولية لكونه الأسرع في الاستجابة، والأفضل في التعامل مع كل الظروف والحالات العاجلة.