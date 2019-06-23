«صحة دبي» تحتفي بالمتبرعين بالدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

احتفت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، بالمؤسسات والأفراد الذين بادروا وتفاعلوا مع حملات التبرع بالدم، سواء بالتبرع أو المساهمة في دعم الحملات التي أنجزتها الهيئة، فيما أطلقت الهيئة بالتعاون المثمر بينها وبين «دبي القابضة» حملة نوعية جديدة للتبرع بالدم، تحت شعار «كن البطل»، في الوقت الذي أبرم فيه الطرفان مذكرة تفاهم، تقضي بتزويد مركز دبي للتبرع بالدم التابع للهيئة، بحافلة متطورة للتبرع، بمبادرة من «دبي القابضة».

وكان معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي قد سلّم المتبرعين والداعمين شهادات التقدير، في مستهل الحفل، الذي أطلق فيه حملة «كن البطل»، كما شهد معاليه توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة و«دبي القابضة»، حيث وقّع المذكرة خالد المالك، العضو المنتدب لدى «دبي القابضة»، وعن «صحة دبي»، أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك.