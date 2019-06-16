«صحة دبي» تنال 8 جوائز أولى عالمية في الخدمات الطبية والتقنية

المصدر: دبي - البيان الصحي

كرم معالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، فرق العمل والإدارات والقطاعات الحاصلة على الجوائز العالمية الأولى في مختلف التخصصات الطبية والتقنية في هيئة الصحة بدبي، إلى جانب تكريم الموظفين المبدعين الحاصلين على جوائز متقدمة محلياً.

وأكد معاليه، قيمة المنافسات الخارجية التي تخوضها الهيئة، وأهمية تواجد اسم دبي بشكل دائم على منصات التتويج وفي المحافل الدولية.

وأوضح أن الجوائز الثمانية العالمية التي حصلت عليها الهيئة في الربع الأول من العام الجاري، تمثل حافزاً مهماً لتحقيق المزيد من نوعية وجودة الخدمات الطبية التي تستهدف رضا المتعاملين وسعادتهم.