الشراكة تعزز جهود التطوير في «صحة دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

تكفل مصرف الإمارات الإسلامي وشركة داتكو ورجل الأعمال راشد بن ديماس بتزويد مستشفى راشد بأحدث جهازين (قسطرة) للأشعة التداخلية، هما الأول من نوعهما في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم أعمال التوسعة في قسم الأشعة، ويساهم تعاون هيئة الصحة بدبي مع مختلف الجهات في جهود التطوير الشامل التي تبذلها الهيئة لإرساء منظومة صحية متكاملة لسعادة المجتمع.

جاء الدعم بموجب مذكرات تفاهم شهد توقيعها، مؤخراً، معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، حيث مثل الهيئة في التوقيع أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وشركة داتكو طارق باقر وبنك الإمارات الإسلامي هشام القاسم. وأشاد معالي القطامي بالإسهامات التي أكد أنها تعكس الحس الوطني رفيع المستوى، لدى المؤسسات الرائدة والشخصيات المجتمعية التي لا تدخر وسعاً في دعم جهود التنمية المستدامة، وخاصة ما يتصل منها بالقطاع الصحي.