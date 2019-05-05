تكريم الفائزين بجوائز سلطة مدينة دبي الطبية

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام، ومدينة دبي على وجه التحديد، هي من أسس لمفاهيم التفوق والتميز، وجعلت الإبداع هو أسلوب الحياة، ومن ذلك انتشرت في المجتمع فلسفة جديدة تتخطى بأهدافها قواعد العمل النمطي والتقليدي، وتصل بأداء المجتهدين إلى مكانة أفضل، وإلى منصات التتويج.

جاء ذلك في كلمة معاليه التي افتتح بها، احتفالية تكريم الفائزين بجوائز التميز التي نظمتها سلطة مدينة دبي الطبية لتقدير المتميزين والمبدعين من العاملين في القطاع الصحي، بحضور الدكتور رمضان البلوشي رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية، وعدد من المسؤولين والمختصين.