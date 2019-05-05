«هيئة الصحة» تشارك العمال ابتهاجهم بيومهم العالمي

المصدر: دبي - البيان الصحي

احتفت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، بالعمال المنتسبين إليها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وشارك معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، العمال احتفالهم بهذا اليوم، وأكد بهذه المناسبة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً عالمياً لرعاية العمال والعناية بهم وصون حقوقهم، بوصفهم شريحة مهمة لها دورها وإسهاماتها في المجتمع.

وكانت الهيئة قد أعدت أجندة خاصة للاحتفاء بالعمال لديها، من بينها توفير الفحوصات الصحية الشاملة المجانية لهم، إلى جانب الهدايا التقديرية والتشجيعية.