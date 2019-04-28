تطور سريع في القطاع الصحي الخاص بدبي

المصدر: دبي- البيان الصحي

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن القطاع الصحي الخاص في دبي يشهد تطوراً سريعاً سواء في جانب أعداد المنشآت الطبية، التي وصلت إلى 3248 منشأة مع بداية العام الجاري (2019)، أو على مستوى الخدمات الطبية النوعية، موضحاً معاليه أن هذا التطور أحدث طفرة حقيقية في الخدمات الصحية التنافسية بين المنشآت الحكومية والخاصة، وهو ما تستهدفه الهيئة لتوفير باقات متنوعة وخيارات متعددة من الخدمات لأفراد المجتمع، وبالتحديد المرضى.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه، مؤخراً، مستشفى ميديكلينيك بارك فيو، التي تعد واحدة من سلسلة عالمية لمجموعة Mediclinic International، التي اتخذت من مدينة دبي مقراً لها، حيث كان في استقبال معاليه لدى زيارة المستشفى ديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميديكلينك الشرق الأوسط، والدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي للعمليات، وأحمد علي المدير التنفيذي، وباري بيدفورد مدير مستشفى بارك فيو، ورافق معاليه في الزيارة الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، وعدد من المسؤولين والمختصين.

استثمار

وقال معالي القطامي: إن مناخ الاستثمار المميز الذي تتسم به مدينة دبي، هو الذي هيأ السبل لاحتضان المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، وأوجد البيئة المناسبة لنماء المستشفيات والمراكز الطبية العالمية ومتعددة الجنسيات، التي رأت في دبي وجهتها الصحيحة لتوفير تجربة صحية مميزة وتوسيع أنشطتها.

في السياق نفسه، تفقد معاليه مستشفى (كينغز كوليدج لندن)، حيث كان في استقبال معاليه كرستيان شوماخر المدير التنفيذي للمستشفى وعدد من المسؤولين والمختصين، واطلع على أساليب العلاج المتبعة في المستشفى، كما تعرف إلى الكادر الطبي والطبي المساند، متمنياً له التوفيق في خدمة المرضى والمجتمع بوجه عام.