وفد من «رواد الصحة» يطّلع على أفضل الممارسات الطبية في أمريكا

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتعثت هيئة الصحة بدبي وفداً يمثل موظفيها المنتسبين لبرنامج رواد الصحة إلى واشنطن للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجالين الإداري والطبي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لإعداد وتطوير كوادرها المواطنة، وتعزيز ثقافة التميز والقيادة الابتكارية في كافة المرافق والمنشآت التابعة لها.

قام الوفد خلال الزيارة- بالتعاون مع مؤسسة جنرال الكتريك للرعاية الصحية- بجولة في مستشفى جونز هوبكنز أحد المستشفيات الصحية الأمريكية المرموقة، والاستماع إلى شرح تفصيلي حول أساليب العمل الإدارية، وآلية تقديم الخدمات الطبية لمحتاجيها من المرضى، كما التقى الوفد عدداً من قيادات مؤسسة جنرال الكتريك في بلتيمور، وقادة مستشفى جونز هوبكنس وتعرف على آخر التطورات والمستجدات العالمية في المجال الصحي.

واستعرض موظفو الهيئة خلال الزيارة مشاريع التخرج ضمن برنامج رواد الصحة أمام قيادات مستشفى هوبكنس، وقادة مؤسسة (جنرال إلكتريك للرعاية الصحية) التي تعد إحدى المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الصحة والتدريب والتنمية المهنية والتكنولوجيا والاتصال.