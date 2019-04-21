إقبال لافت على حافلة مركز دبي للتبرع بالدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

لاقت حافلة التبرع بالدم التابعة لهيئة الصحة بدبي إقبالاً لافتاً من رواد المهرجان التراثي للهجن 2019، الذين تسابقوا نحو الحافلة للتبرع بالدم لتأمين أية متطلبات للمنشآت الصحية أو احتياجات من قطرة الحياة (الدم).

وبلغ عدد المتبرعين في الساعة الأولى لتواجد الحافلة في المهرجان بمنطقة المرموم 40 متبرعاً، الأمر الذي عكس قيم العطاء والبذل التي يتسم بها مجتمع الإمارات.

أشاد المتبرعون بمستوى حافلة التبرع بالدم وتجهيزاتها فائقة المستوى، التي يقوم عليها نخبة من الكفاءات الطبية المتخصصة من مركز دبي للتبرع بالدم، فيما ثمنت هيئة الصحة بدبي تنافس رواد المهرجان التراثي للهجن ومبادرتهم للتبرع بالدم، مؤكدة أن هذا النوع من الإيثار يسهم كثيراً في إنقاذ حياة الحالات الحرجة والطارئة والمرضى.