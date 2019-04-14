دبي تشهد أعمال مؤتمر الإمارات الـ15للعناية الحرجة

المصدر: دبي- البيان الصحي

شهدت دبي، مؤخراً، أعمال (مؤتمر الإمارات الخامس عشر للعناية الحرجة)، الذي تزامن مع انعقاد «مؤتمر الجمعية الدولية لطب الرعاية الحرجة (IPACCMS)»و«الملتقى العالمي الخامس للوسائط»، وذلك بحضور حشد كبير من الأطباء والمسؤولين من داخل الدولة وخارجها.

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر أكد الدكتور يونس كاظم مدير مؤسسة دبي للرعاية الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي أن الهيئة نجحت في رفد وحدات العناية الحرجة بمستشفياتنا بعناصر طبية لها خبرتها وكفاءاتها، ولها تقديرها، في وقت تواصل فيه تزويد المستشفيات بكل ما يمكنّها من الأدوات والتجهيزات الداعمة للعناية الحرجة، سواء كان ذلك في الأقسام الطبية التخصصية المتعاونة أو غرف العمليات أو حتى العيادات الخارجية، وذلك ضمن النظرة الشمولية للتطوير، التي نتبنى تنفيذها.