مشاركة لافتة في مؤتمر مستشفى لطيفة الخامس لطب الأطفال وحديثي الولادة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

شهدت دبي، مؤخراً، أعمال (مؤتمر مستشفى لطيفة الخامس لطب الأطفال وحديثي الولادة 2019)، وذلك بحضور حشد كبير من الأطباء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.

ونيابة عن معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، افتتح الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في الهيئة، أعمال المؤتمر، الذي هو بمثابة منصة مثالية لمناقشة أبرز التحديات في القطاع الصحي. كما يمثل في الوقت نفسه أحد الأعمدة الرئيسية للتعليم الطبي المستمر، وساحة مفتوحة للاطلاع على المستجدات العالمية، وتبادل الخبرات والمعلومات نحو تقديم رعاية صحية متميزة لحديثي الولادة.

استعرض المؤتمر حزمة من القضايا الحيوية المتعلقة بطب الأطفال وحديثي الولادة، ومن ضمنها الجهود التي تقدمها هيئة الصحة في دبي من أجل التطوير الشامل وتعزيز برامج فحص حديثي الولادة في دولة الإمارات، كما بحث حضور المؤتمر العديد من الموضوعات المتصلة باللقاحات وبرامج تحصين الأطفال والتحديات العالمية في مجال صحة حديثي الولادة واضطرابات القلب وانتشار أمراض القلب الخلقية عند الأطفال في منطقة الخليج العربي.