«هيئة الصحة» تنظم مسيرة التسامح

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية بدبي، مسيرة التسامح، التي شارك بها أكثر من 2000 شخص من مختلف الجنسيات، بهدف تعزيز قيم وروح التسامح والتعايش، والاحترام والمساواة، وترسيخ التقارب والتناغم والانسجام بين مواطني ومقيمي الدولة على اختلاف أجناسهم وجنسياتهم.

وتضمنت فعاليات المسيرة، التي انطلقت لمسافة (3) كيلو مترات من مستشفى راشد إلى حديقة الخور العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي أقيمت في حديقة الخور مثل الفحوصات المتعلقة بأمراض القلب والعيون والأسنان، إضافة إلى التبرع بالدم.