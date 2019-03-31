«صحة دبي» تعزز التوعية بمرض السل

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي ممثلة بقسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد، الأسبوع الماضي، حملة توعوية، بمناسبة اليوم العالمي لمرض السل بهدف رفع الوعي المجتمعي حول هذا المرض والتعريف بأسبابه وطرق الوقاية منه.

وتضمنت الحملة التي شارك بها عدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في هذا المجال عدداً من الفعاليات والأنشطة، التي تركز على تقديم الإرشادات والنصائح الطبية المجانية والمعلومات المتعلقة بأسباب وأعراض المرض وطرق العلاج والوقاية منه، والخدمات التشخيصية والعلاجية، التي يقدمها قسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد للمرضى والمتعاملين بشكل عام.